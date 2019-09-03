أخبار مصر | مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تجميد البويضات للعذراء؟.. وشروط "الإفتاء" للمتزوجين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة غير متوقعة.. ماذا يحدث عند تجميد البويضات للعذراء؟.. وشروط "الإفتاء" للمتزوجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر تجميد البويضات هو أكثر الأمور التي اهتمت بها الفتيات الفترة الأخيرة، وكانت أثارت الفتاة التي أعلنت تجميد بويضاتها مؤخرا جدلا كبيرا، وبعتبر تجميد البويضات في مصر لم ينفذ قبل الفتاة التي أعلنت بذلك حيث إنه أحد الطرق لفرصة الحمل بأي وقت حتى بعد سن اليأس للمرأة.

تجميد البويضات:

تجميد البويضات قد تختارها بعض النساء لأسباب طبية على سبيل المثال، فإن المرأة التي يتعين عليها الخضوع لعلاج السرطان ستجمد بيضها لأن العلاج الكيميائي يمكن أن يؤثر سلبًا على خصوبتها ويسمح فقط للنساء اللاتي يعانين من ظروف طبية مبررة بتجميد البويضات كما أن معظم النساء يجمدن بيضهن لأنهن لم يعثرن على شريك مناسب لبدء الأسرة.

تجميد البويضات للعذراء:

وفقًا للجمعية الأمريكية للطب التناسلي (ASRM) ، فإن الوقت الأمثل لتجميد بيوضك هو في العشرينات وأوائل الثلاثينيات من العمر، بينما لا يزال لديك (من المفترض) احتياطي مبيض قوي (عدد البيض في المبايض) وتلك البيض تكون أكثر صحة عندما تكون أصغر.

إن اختبار الهرمونات وتجميد البويضات للعذراء (باستخدام الخصوبة الحديثة على سبيل المثال ) يمكن أن يخبرك كثيرًا عن حالة احتياطي المبيض الخاص بك، ويساعدك على اتخاذ قرار، بمشاركة طبيبك، إذا كان عليك التفكير في تجميد البيض، لا ينصح بتجميد البيض للنساء فوق سن 38.

تجميد البويضات للبنات:

هناك الكثير الذي يذهب إلى تجميد البيض قبل أن تصل إلى الجزء الذي يتم فيه تجميد البويضات للبنات أولاً ، سيكون لديك سحب دم لتقييم احتياطي المبيض وفحص الأمراض المعدية، قد يكون لديك أيضًا فحص بالموجات فوق الصوتية لمعرفة ما يحدث مع وظيفة المبيض الشاملة.

كيف تتم عملية تجميد البويضات:

ستأخذ هرمونات اصطناعية تحفز المبايض على تكوين مجموعة من البصيلات (الخلايا التي تحمي البيوض وتحميها)، وفي الوقت نفسه، دواء لمنعك من التبويض قبل استرجاع البويضة، بعد أن أكد الموجات فوق الصوتية أن بصيلاتك جاهزة لاسترداد البيض، ستعطيك حقنة من موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية، لمساعدة تلك البيض على النضوج.

يحدث الاسترجاع نفسه في مكتب الطبيب، مع طموح الموجات فوق الصوتية عبر المهبل (نعم ، يمكن تخديرك لهذا الإجراء).

ويتم إدخال مسبار الموجات فوق الصوتية في المهبل لتحديد مكان بصيلات ناضجة، وبعد ذلك يقوم الطبيب بإدخال إبرة طويلة مجوفة من خلال القناة المهبلية إلى المبايض، ثم يتم تطبيق الشفط لإزالة البيض واحدًا تلو الآخر.

ويمكنك إزالة بيض متعددة في وقت واحد، وهو أمر مستحسن، لتجميد البويضات للبنات لأنه يمنحك أفضل فرصة للحصول على بيضة صحية يمكن تخصيبها.

بعد استرداد البيض، يتم تبريده من خلال عملية تسمى التزجيج، يتم خلالها تجميد البيض في النيتروجين السائل، ويزيد تجمد النيتروجين السائل بشكل كبير من معدل بقاء البيض مقارنة بالتكنولوجيا الأقدم، والتي تسمى "التجمد البطيء".

وكشفت دراسة أجريت عام 2009، أن البيض المجمد عن طريق التزجيج كان معدل البقاء على قيد الحياة 91 ٪، مقابل البيض الذي تم تجميده ببطء (تقريبا لا توجد عيادات تستخدم التجميد البطيء بعد الآن) ، والتي كان معدل البقاء 61 ٪.

وبعد استرجاع البيض، من المحتمل أن تكون قادرًا على استئناف أنشطتك العادية في غضون أسبوع ، ولكن من الضروري ملاحظة أن جسم كل شخص مختلف. (اكتب هذا وقم بوضعه في مكان ما يمكنك رؤيته طوال الوقت).

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من المحتمل أن تواجه تشنجًا وألمًا نتيجة لإجراء الاسترجاع، وكذلك تقلبات الحالة المزاجية، كنتيجة لكل تلك الهرمونات، هذا طبيعي، وسوف يهدأ مع مرور الوقت، تجنب اتخاذ أي قرارات غيرت حياتك فور استعادتها (كما تعلم، بخلاف القرار الذي اتخذته للتو لتجميد البيض).

يمكنك أيضًا أن تصبحي حاملًا خلال هذا الوقت، نظرًا لأنه قد يكون هناك بعض البيض معلقًا ولم يتم استعادته، لذلك ابتعد عن الجنس غير المحمي.

تجميد البويضات لغير المتزوجات:

يعتبر أن تجميد البويضات لغير المتزوجات لها أعراض جانبية يمكن أن تحدث وهي أعراض جسمانية مثل زيادة الوزن والانتفاخ، والتي يمكن أن تكون مؤشرا على متلازمة فرط المبيض، وهو رد فعل على أدوية الخصوبة التي تعزز الإباضة.

وتقل احتمالية إصابتك بمتلازمة فرط تحفيز المبيض كثيرًا عما كانت عليه في السابق، وذلك بفضل تحديد عوامل الخطر ( متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، على سبيل المثال) وقياس مستويات AMH قبل تحفيز المبيض، وبالتالي إضفاء الطابع الشخصي على الهرمون بروتوكول عند الاستعداد لاسترجاعها.

تجميد البويضات حلال أم حرام:

أكدت دار الإفتاء، أن تجميد البويضات لا مانع منها شرعا، وذلك بشروط على أن يكون استعمالها بعد زواج المرأة على سنة الله وأن تتم بين زوجين وعدم الاختلاط بماء أو بويضة أخرى وأن توضع اللقيحة في رحم الأم المتزوجة صاحبة البويضة وتلقيحها بالحيوان المنوي لزوجها فقط.

مخاطر تجميد البويضات:

بشكل عام، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات الطولية لمعرفة التأثيرات طويلة المدى لعملية تجميد البويضات، ولأن استبدال الهرمونات على المدى الطويل يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، فإن الكمية الهائلة من الهرمونات المستخدمة لتحفيز المبايض لدى المتبرعين البيض الشبان (الذين يتحملون نفس عملية استرجاع البيض) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، ولكن الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي، نحن ببساطة لا نعرف.

يمكن أن يكون خيارًا جيدًا إذا كانت لديك مشكلات صحية معينة:

قد ترغب في التفكير في تجميد البويضات إذا كان لديك سرطان يتطلب علاجًا كيميائيًا أو إشعاعيًا (يمكن أن يؤثر على خصوبتك)، أو تحتاج إلى إجراء عملية جراحية قد تلحق الضرر بمبيضك، أو حالة قد تؤدي إلى تلف المبايض.

تعلم أن لديك تاريخ عائلي من انقطاع الطمث المبكر، أو متلازمة تيرنر (خلل في الكروموسومات يصاحبه خطر فشل مبيض سابق لأوانه )، أو طفرة جينية (مثل BRCA ، والتي يمكن أن تؤدي إلى إصابة أحد بسرطان الثدي والمبيض) قد يكون قرار إزالة المبيضين أيضًا من الأسباب الجيدة للتحدث مع طبيبك حول ما إذا كنت مرشحًا جيدًا لتجميد البيض أم لا.

التأمين على تجميد البويضات ومدة صلاحيتها:

تختلف تغطية علاجات الخصوبة مثل تجميد البيض، حسب نوع التأمين الذي لديك. ستة عشر ولاية لا تطلب من شركات التأمين تقديم تغطية لعلاجات العقم، ولكن هذا لا يعني أن التغطية مجانية؛ لا تزال مسؤولاً عن copays إذا كان لديك تأمين خاص.

لديك أيضا للتأهل للتغطية، وهذا يعني تلبية معايير العقم - غير قادرة على الحمل بعد سنة واحدة من توقيت أو الجنس دون وقاية، أو، إذا كنت أكثر من 35، ستة أشهر من ذلك، أو إذا كنت قد عجزت لحمل الحمل مما أدى إلى ولادة حية بعد عام.

وتوخي الحذر في التحقيق في التفاصيل إذا كنت تعيش في واحدة من هذه الدول (مع التأمين بشكل عام) ، لأن هناك فروق دقيقة في كل وثيقة.