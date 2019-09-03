أخبار مصر | "النقل" تعلن إجراء الصيانة الدورية للعبارتين "القاهرة والرياض"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن إجراء الصيانة الدورية للعبارتين "القاهرة والرياض" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد اتفاق إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين القاهرة والرياض، بحيث يتم تشغيل العبارتين بين جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية لمدة 5 سنوات مع تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات والمُحافظة على سلامة التشغيل والصيانة.

وأضافت أن العقد تم توقيعه مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري حيث وقع عن الجانب الأول السيد أسامة عبد القوي – أمين عام وزارة النقل وعن الجانب الثاني لواء بحري محمد طلعت - رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

وأوضحت أن هذا التوقيع يأتي في إطار اهتمامها الكبير بتطوير قطاع النقل البحرى الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد القومي.

وأشارت إلى ضرورة دفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الافراد او البضائع بما يعود ايجابيا على الاقتصاد القومي وكذلك الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين (القاهرة والرياض) والذي يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان.

كذلك اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بين موانئ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب مع ضرورة موافاته بتقارير اسبوعية عن تطور العمل بالشركة وتطور الخدمات المقدمة.

ولفتت إلى أن هذه الشركة يجب أن تكون نموذج رائد للشركات العاملة في هذا المجال.

السعودية تهدي مصر العبارتين القاهرة والرياض:

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جدير بالذكر أن شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، تمتلك احدث وسيلة لنقل الركاب بين موانئ جمهورية مصر العربية، وموانئ المملكة العربية السعودية، حيث تم بناء العبارتين القاهرة والرياض في اكبر ترسانات العالم لبناء العبارات السريعة في أستراليا، وكانت المملكة السعودية قد اهدتهما لمصر بعد انتهاء بناءهما في نهاية عام 2008.

مواصفات العبارتين الفنية:

هذا وتصل سرعة إبحار العباراتين إلى 34 عقدة، اي مل يعادل 60كمساعة وتقطع مسافات بين ميناء سفاجا وضبا في حوالي 3 ساعات.

المواصفات الشكلية للعبارات:

تم بناء هيكل العبارتين من قطاعات والواح الالمونيوم المعتمد من هيئة الاشراف الدولية، وتعد من نوع البدن المزدوج، كما يتم دفع وتوجيه العبارة باربعة نفاثات مائية باجمالي قدرة 28.800 حصان، وتستهلك 6 طن سولار في الساعة الواحدة.

مواصفات الأمن والسلامة:

العبارات مزودة باحدث اجهزة الاتصالات وانقاذ ومكافحة الحرائق ومعدات السلامة البحرية والانقاذ ومكافحة الحريق لتأمين وحماية الركاب في حالات الطوارئ.

جداول مواعيد ابحار العبارات خلال شهر سبتمبر: