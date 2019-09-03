أخبار مصر | خلال ندوة بالجامع الأزهر.. علماء: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ندوة بالجامع الأزهر.. علماء: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الرواق الأزهري، بالجامع الأزهر ندوته الأسبوعية بعنوان "الهجرة النبوية دروس وعبر"، بحضور الأستاذ الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا السابق، والأستاذ الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

وفي بداية الندوة، قال عبد المنعم فؤاد، إن الهجرة النبوية أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر، والتي منها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- أن ينام في فراشه تاركا له برده الحضرمي وذلك من أجل تمويه وتضليل كفار قريش، مكلفا إياه أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول كان حريصًا على رد الأمانات ووفيًا لمن استأمنه حتى في أحلك الظروف.

وأضاف الدكتور عبد الله سرحان، أن من أعظم الدروس التي علمها الرسول لأمته في هجرتة هي "حب الوطن"، إذ أخرجه الكفار من وطنه عنوة، قال تعالى "إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"، أخرجوه وكان متشبثا بوطنه، متحملًا كل أنواع الاضطهاد، فخرج سيد البشر واثقا من نصر الله، وأنزل الله عليه السكينة وبشره بأن الله سينصره بجنود لم يراها من إنس وجن وملائكة وحيوان وطير، حتى تتم الهجرة على خير.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عطا السنباطي، أن من أهم الدروس المستفادة من الهجرة هي الأخذ بالأسباب والتخطيط، وحسن الثقة بالله والتوكل عليه، فكان النبي على يقين بأن الله سينصره لا محالة، فخرج للهجرة لا يهاب أحدًا ولا يخشى ضررًا، حتى وصل المدينة منتصرًا على غرور الكفار ومكرهم.

ويأتي عقد هذه الندوة في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.

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نرشح لكم.. غدًا.. احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر

يقيم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، غدًا الثلاثاء، احتفالية لتكريم الفائزين في مسابقة «مئذنة الأزهر» في الشعر للموسم الأول 2019م، وذلك في إطار النشاط الثَّقافي للمركز.

وأعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في أبريل الماضي عن مسابقة لاختيار أفضل قصائد عامودية باللغة العربية الفصحى عن الأزهر الشريف أو أحد شيوخه أو علمائه أو عن دور الأزهر وجهوده الجليلة في ترسيخ القيم التي يتبناها ويحرص على نشرها مثل: السلام، الأخوة الإنسانية، التعايش وتقبل الآخر، والمواطنة.

وتضمنت شروط هذه المسابقة أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى ومن الشعر العمودي، وأن يكون الشعر أصيلًا ومن إنتاج الشاعر المشارك، وألا تقلَّ أبيات القصيدة عن ثلاثين بيتًا ولا تتجاوز الخمسين بيتًا، وألا تكون القصيدة سبق نشرها من قبل، وألا يقدِّم الشاعر القصيدة المشارك بها لمسابقة أخرى لحين الإعلان عن نتيجة المسابقة.

وتشتمل جوائز المسابقة على شهادة شكر وتقدير، وذلك للفائزين الخمسة الأوائل، بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها: 25000 جنيها للفائز الأول، 20000 جنيها للفائز الثاني، 15000 جنيها للفائز الثالث، 10000 جنيها للفائز الرابع، 5000 جنيها للفائز الخامس، على أن يستلم الفائز بالمركز الأولى درع "مئذنة الأزهر".