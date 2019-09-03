شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بالذكرى الـ500 لرحيل ليوناردو دافنشى بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع السفارة الإيطالية والمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، والمتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا، ندوة تحت مسمى «الندوة الدولية لإحياء الذكرى الــ500 لرحيل ليوناردو دافنشي.. إرث عالمي»، وذلك غداً الأربعاء، من الساعة العاشرة والنصف صباحًا إلى الخامسة مساءً.

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تأتي الندوة تزامنًا مع الاحتفالات العالمية بهذه الشخصية التاريخية العظيمة، التي أسهمت بالكثير في العديد من مجالات العلوم والفنون.

يشارك في الاحتفالية عدد من المتخصصين والخبراء من مصر وإيطاليا، ومنهم: الدكتور جيوفاني لاني؛ محرر صحيفة Il Resto del Carlino الإيطالية، والدكتور فريد فاضل، طبيب العيون والفنان التشكيلي، والدكتور ريكاردو ماجناني، خبير اقتصادي وباحث في عصر النهضة، والدكتور باولو فانينو، بالمعهد الثقافي الإيطالي، وكارلو سيموني، الفنان الإيطالي، كما سيتحدث في الندوة الدكتور باولو ساباتيني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، بمداخلة عبر الانترنت.

يُصاحب الندوة معرضًا حول أعمال دافنشي في العلوم، كما يضم صورًا من نماذج مجموعة المتحف الوطني للعلوم والتكنولوجيا بإيطاليا.