شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بسرعة إنهاء تنفيذ مشروع المراقبة الإلكترونية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب العاملون بالقطاع السياحي بالغردقة بسرعة إنهاء تنفيذ مشروع المراقبة الإلكترونية بالغردقة، مؤكدين أن أعمال تركيب كاميرات المراقبة بمختلف ميادين وشوارع المدينة بدأت منذ أكثر من عامين وذلك بهدف لمتابعة الحالة الأمنية والحركة السياحية ورصد أي مخالفات وذلك لتعزيز المناخ الأمنى والاستقرار العام للمواطنين وتماشيا مع سياسة الدولة لضبط المنظومة الأمنية لحماية المواطنين.

فيما شدد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على سرعة الانتهاء من أعمال تركيب كاميرات المراقبة بالغردقة، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب كافة الكاميرات لما تمثله من أهمية لرصد أي مخالفات قد تحدث بالمنطقة، مشيرا إلى أن البحر الأحمر تستهدف تركيب عدد 432 من كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين الرئيسية بمدينة الغردقة تختلف ما بين كاميرات ثابتة وأخري متحركة، بحيث يتم ربطها جميعا بشرطة النجدة بالمحافظة.

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وأوضح عبدالله أن المحافظة تستهدف تغطية جميع مناطق الغردقة بكاميرات المراقبة، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجميع لتحديد أماكن تلك الكاميرات والعدد الذي سيتم تركيبه بالميادين والشوارع على أن تكون بمنظر يليق بالمدينة السياحية، من أجل العمل على تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة.

ومن جانبه أشار المحافظ إلى أنه لتحقيق المزيد من السيطرة على الأداء الأمني في الأكمنة ومداخل ومخارج المحافظة لابد من المتابعة المستمرة من خلال كاميرات المراقبة المرورية، وخلال الاجتماع تم عرض العديد من الصور للأماكن التي تم رصدها لتركيب كاميرات المراقبة بها.

كما أوضح عبدالله على أهمية التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات والمساعدات الفنية بالمديرية ومجلس مدينة الغردقة، بحيث يتم استغلال البنية التحتية الموجودة وعدم تكرار الحفر والتكسير بالشوارع والميادين حفاظاً على المال العام وضرورة تقليل التكلفة بقدر الإمكان مع الاحتفاظ بالجودة العالية والقياسية للكاميرات وكافة الوصلات الخاصة بها، مؤكداً اننا جميعاً نعمل من أجل مصلحة الوطن.

يذكر أن تنفيذ مشروع المراقبة الإلكترونية بمدينة، والذي بهدف لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق الحيوية والسكنية والسياحية ورصد المخالفات المرورية ووضع المدينة تحت المراقبة الإلكترونية بالكاميرات على مدار ٢٤ ما بين كاميرات ثابتة وأخري متحركة، بحيث يتم جميع الكاميرات بمركز التحكم الإلكتروني والمراقبة بالشاشات بشرطة النجدة بالغردقة لتصبح مدينة الغردقة وجميع المناطق السياحية تحت المراقبة الإلكترونية والتنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات وجهاز اتصالات الشرطة ما بين كاميرات ثابتة وأخري متحركة، بحيث يتم ربطها جميعا بمركز المراقبة الإلكترونية شرطة النجدة بالمحافظة.