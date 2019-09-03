شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بعودة رحلات البالون لسماء الأقصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر، عن إعداد مذكرة للجهات المعنية، بوزارة الطيران المدني، للمطالبة بعودة رحلات البالون الطائر لسماء المدينة مجددا قبيل حلول الموسم السياحي الجديد، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال النائب محمد يس، عضو مجلس النواب، إن نواب الأقصر أشادوا في المذكرة بالجهود التي بذلها وزير الطيران، الفريق يونس المصرى، وسلطة الطيران المدنى من أجل تحقيق الحماية لرحلات البالون الطائر، كما أشادوا بجهود شركات البالون وما وفرته من إمكانيات وأجهزة ومعدات لتحقيق الرقابة والحماية الكاملة لرحلات البالون ولركابه من سياح العالم.

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وأشار «يس» إلى أن مذكرة نواب الأقصر تطالب الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، بالإسراع في إجراءات عودة رحلات البالون لسماء الأقصر، خاصة بعد نجاح الطيران التجريبي للبالون بعد الاستعانة بأحدث الأجهزة المستخدمة في مجال مراقبة وتسجيل رحلات البالون وتحديد موقعه طوال فترة الرحلة منذ إقلاعه وحتى هبوطه.

ومن جانبه، طالب ثروت عجمى، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، بضرورة عودة رحلات البالون الطائر لسماء مدينة الأقصر، وذلك بعد أن استجابت شركات البالون لكافة الاشتراطات التي وضعتها سلطة الطيران المدنى لعودة رحلات البالون مجددا.

ولفت «عجمى» إلى أن البالون نمط سياحى تتفرد به مدينة الأقصر، ويمثل أهمية كبيرة لقطاع السياحة بالمحافظة، ويرفع من مستوى العائدات السياحية، كما يوفر المئات من فرص العمل لشباب الأقصر.

وأكد ثقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فيما اتخذته وزارة الطيران من إجراءات لحماية رحلات البالون، قائلا: «آن الأوان لتدخل الفريق يونس المصرى لإعادة رحلات البالون مجددا لسماء المدينة، خاصة وأن الواقعة التي تسببت في توقف رحلات البالون تثبت مدى جدارة طيارى البالون المصريين، وذلك بعد نجاح قائد بالون الذي جرفته التيارات الهوائية بعيدا عن مساره من الهبوط بالبالون وسط الصحراء والأودية الجبلية بسلام دون إصابة راكب واحد من ركابه، بجانب اتخاذ الشركة مالكة البالون لكافة الإجراءات الوقائية التي وضعتها سلطة الطيران المدنى للتعامل مع الحوادث الطارئة، وهو الأمر إلى كان محل إشادة من القطاع السياحى ومن وسائل الإعلام المحلية والعالمية».