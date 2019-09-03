شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «تياترو الصعيد» يشارك فى مبادرة «ارسم ضحكة» لدعم مرضى الأورام بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك فريق شباب تياترو الصعيد، أول فريق مسرحي شبابي بمحافظة الأقصر، في فعاليات مبادرة «إرسم ضحكة»، وذلك للمساهمة في رسم الابتسامة والبهجة على وجوة مرضي السرطان وذويهم خلال تلقي جرعات العلاج المختلفة بأقسام المستشفي، ولتقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضي من أبناء محافظات الصعيد.

وقدم الفريق المسرحي العرض الثاني لمسرحيتهم الجديدة «عائلة مدبولي»، التي تم عرضها من قبل على مسرح قاعة المؤتمرات بكورنيش النيل بالأقصر، وذلك في مبادرة منهم لدعم مرضي السرطان من محافظات الصعيد، والذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفي، حيث أنهم زاروا المستشفي منذ أيام وخلال تلك الزيارة قادهم فريق العلاقات العامة بالمستشفي في جولة على الأقسام المختلفة لمشاهدة طبيعة العمل اليومي، وتقديم كافة الخدمات المجانية لعلاج أبناء الصعيد من الأورام المختلفة.

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ويقول الفنان محمد يوسف، صاحب فكرة تياترو الصعيد، برفقة صديقه أحمد عبدالجواد، أنهم بعد زيارتهم الأولي للمستشفي ومشاهدة الطاقة القوية التي تقدمها المستشفي في الجانب الطبي بتقديم العلاج المجاني، مستخدمين أحدث أنواع الأجهزة من حول العالم، قرروا أن يشاركوا في تقديم الدعم المعنوي لصالح المرضي على طريقتهم الخاصة، وبدأت زيارتهم الثانية بعرض غنائي وأغنية لتحفيز المرضي وذويهم على إستكمال مسيرة العلاج ومواجهة السرطان بكل قوة.

ويضيف الفنان محمد يوسف، أنهم قرروا تقديم مسرحيتهم الأولي التي تحمل إسم «عائلة مدبولى»، لإدخال البهجة والضحكة في قلوبهم، خلال تواجدهم لتلقي العلاج بساحات إنتظار المستشفي، موضحاً أن أحداث المسرحية تدور حول أهمية التعليم كخطوة أساسية في الحياة بجانب الاهتمام بالهوايات والفن والرياضة وخلافه، وكان هدف المسرحية حب الأب ودعمه في مسيرتهم بالتعليم والإهتمام بدروسهم، والمساهمة في إدخال البهجة والسرور على أسرتهم بالنجاح والتفوق بالتعليم.

وقال الفنان أحمد عبدالجواد، أنهم بعد نجاح العرض الأول للمسرحية بقاعة المؤتمرات بالأقصر، قرروا أن يكون العرض الثاني للمسرحية داخل المستشفي في مبادرة لرسم الضحكة والبسمة على وجوه المرضي الذين يتلقون العلاج في مواجهة السرطان، وهو تم بالفعل للتأكيد على أن مشروعهم تياترو الصعيد، في خدمة كافة أبناء الصعيد.