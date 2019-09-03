شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشهد توقيع عقد إدارة وصيانة العبارتين «القاهرة» و«الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الثلاثاء، توقيع عقد اتفاق إدارة وتشغيل وصيانة العبارتين القاهرة والرياض بين وزارة النقل وشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري.

وقع عن الجانب الأول أسامة عبدالقوي، أمين عام وزارة النقل، وعن الجانب الثاني اللواء بحري محمد طلعت، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، حيث يهدف العقد إلى إدارة وتشغيل العبارتين القاهرة والرياض لمدة 5 سنوات مع تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات والمُحافظة على سلامة التشغيل والصيانة.

وعقب توقيع العقد صرح الفريق كامل الوزير بأن «هذا التوقيع يأتي في إطار الاهتمام الكبير لوزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد القومي»، مشيرًا إلى ضرورة دفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الأفراد أو البضائع بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي، وكذلك الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين (القاهرة والرياض)، والذي يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بين موانئ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب مع ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية عن تطور العمل بالشركة وتطور الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن «هذه الشركة يجب أن تكون نموذج رائد للشركات العاملة في هذا المجال».