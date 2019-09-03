شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم النطق بالحكم في دعوى طلاب مدرسة «لم ينجح أحد» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطق محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دائرة المستشار عبدالحميد شداد اليوم الثلاثاء بالحكم في الشق المستعجل، في الطعون المقدمة من 31 طالب بمدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميا «مدرسة لم ينجح أحد»، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني.

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كان طلاب مدرسة صالح عوض الله الفنية الصناعية المتقدمة فصل البترول نظام 5 سنوات بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر؛ عقب إعلان النتيجة «لم ينجح أحد منهم وتم حجب النتيجة الخاصة بهم .

وامتنع طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نظام خمس سنوات عن دخول امتحان الدور الثاني بعد اعتبارهم راسبين في الدور الاول بعد رفض الطلاب تأدية امتحانات المواد التخصصية بعد موافقة وزارة التربية والتعليم على دخولهم امتحانات الدور الثاني وتمسكهم بالحصول على درجات امتحان الدور الاول .

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد وافق على دخول طلاب الصف الخامس الثانوي الصناعي بقسم بترول في مدرسة صالح عوض الله بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر نظام خمس سنوات امتحانات المواد التخصصية والبالغ عددها ٨ مواد بالدور الثاني وذلك بعد أن رسب جميع الطلاب وعددهم 31 في امتحانات الدور الأول وتم حجب نتائجهم بسبب الغش الجماعي ورفض الطلاب واولياء امورهم القرار وطالبوا باعلان نتيجة الدور الاول والحصول على كامل الدرجات والاستمرار في الدعوي القضائية المرفوعة ضد الوزير .