شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي مع مدير «الألكسو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الثلاثاء، الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، لبحث ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بمدير منظمة الإلكسو، مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة في الحفاظ على الثقافة وتطوير آليات التعليم بالعالم العربي.

وأكد «عبدالغفار» على أهمية استضافة مصر للدورة السابعة عشر لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي والمزمع عقدها خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر 2019 تحت شعار «الذكاء الاصطناعي والتحديات»، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل والذي عقد في أبريل الماضي والذى أكد خلاله على أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد دعائم الثورة الصناعية الرابعة.

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وأضاف الوزير أنه يجب أن تشمل فعاليات المؤتمر ندوات ومحاضرات وورش عمل وحلقات نقاشية ونقل تجارب الآخرين للخروج بالعديد من التوصيات التي تصب في مصلحة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العربية.

واطمأن عبدالغفار خلال اللقاء لترتيبات الإعداد للمؤتمر من حيث تشكيل لجنتين بالتوازي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة الإلكسو لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم المؤتمر وتحديد أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها، وكذلك دعوة الدول العربية لتقديم أوراق بحثية تتعلق بموضوع المؤتمر لطرحها للنقاش.

وقدم الوزير مقترح تنظيم مسابقة على هامش المؤتمر لاختيار أفضل الأوراق البحثية المقدمة من الدول العربية وتقديم جوائز لها.

و أكد عبدالغفار على قدرة مصر على إنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل اللائق في ضوء ما تتمتع به من خبرة كبيرة في تنظيم المؤتمرات الدولية، مشدداً في ذات الوقت على سرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة لإقامة المؤتمر ووضع جدول الأعمال الخاص به.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد ولد أعمر إلى أهمية هذا المؤتمر والذي من المقرر أن يناقش استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة العربية، وكذلك المؤشر العربي الموحد لتصنيف الجامعات، مضيفاً حرص المنظمة على تنظيم أكثر من فعالية في مصر خلال العام الجاري والمقبل لما تتمتع به مصر من قدرات وبنية تحتية تؤهلها لإنجاح الفعاليات الدولية.