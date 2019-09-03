شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى حوار الإنجيلية بالإسكندرية يناقش مواجهة خطاب الكراهية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء، لقاءً بعنوان «نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية- رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات»، بمحافظة الإسكندرية، ويشارك فيها نخبة من العلماء والمثقفين وأصحاب الرأي والفكر بمصر من القيادات الدينية، وأكاديميين وإعلاميين، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب.

كما يشارك في فعاليات اللقاء كل من الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور جمال شيحة عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالله زايد أستاذ علم الاجتماع وعميد آداب القاهرة الأسبق، والدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي.