شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن «7» مناطق في مدينة العريش للصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة الكهرباء بشمال سيناء بقطع التيار الكهربي عن عدد 7 مناطق في مدينة العريش، وذلك للصيانة الدورية.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أنه تم قطع التيار الكهربي عن مناطق الموقف القديم، وفاطمة الزهراء، والصفا، وخزان الصفا، والسلايمة، وشارعي 23 يوليو و26 يوليو، وذلك لإجراء الصيانة الدورية على مغذي مدرسة الثانوية بنات.

وقد أشارت المصادر إلى أنه ستتم إعادة التيار الكهربي بعد إجراء الصيانة اللازمة على المغذي الرئيسي للمنطقة.