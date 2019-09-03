"الزراعة" تبحث تيسير وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
عقد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسئولي الحجر الزراعي بالدول المشاركة في الورشة ويأتي على رأسها الاجتماع مع نظرائه اللبنانين على هامش مشاركته في ورشة العمل الإقليمية لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا NENA والخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC.
وحسب بيان، الثلاثاء، حضر الاجتماعات، الدكتورة منى وهبة، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بلبنان، وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين وتيسير اشتراطات الصحة النباتية للتصدير من مصر إلى لبنان خاصة لبعض السلع ذات الأهمية الكبرى مثل المانجو والبطاطس.
ونجحت المناقشات والمفاوضات في الاتفاق المبدئي على تيسير نفاذ الصادرات الزراعية إلى لبنان بضوابط صحة نباتية أقل تشددًا، ويجرى دراسة تلك الضوابط بعد موافاة الجانب المصري للجانب اللبناني ببعض المعلومات الإضافية المطلوبة في أقرب وقت ممكن.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستكمال مسيرة العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
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