محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت قوات الشرطة حملاتها المكبرة لفرض السيطرة الأمنية وإزالة الإشغالات والمعوقات من الطريق العام بشارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية بمشاركة ضباط 5 إدارات نوعية بمديرية أمن الجيزة. خلال الـ24 ساعة الماضية حققت الحملة التي يترأسها اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة نتائج إيجابية عدة في مجال المرافق والبحث الجنائي. في مجال المرافق تم إزالة 226 حالة تعد متنوعة، وشملتالجهود الأمنية في مجال البحث الجنائي ضبط 28 مشتبها به. مروريًا تم تحرير 11 حالة سحب متنوع، و26 مخالفة على نموذج 125 المروري.​

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كانت هذه تفاصيل خبر 24 ساعة انضباطا في الطالبية.. القبض على 23 حالة اشتباه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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