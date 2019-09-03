ضبط 31 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق. وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع. أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين سامح الحميلي ومدحت فارس عن ضبط 33 متهمًا بينهم 31 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 2300 جرام حشيش، 493 قرصًا مخدرًا، و138 جرام "هيروين" و950 جرامًا من مخدر "الإستروكس". وتحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.​

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