أخبار مصر | "التضامن": اليوم افتتاح فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": اليوم افتتاح فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، فعاليات الإحتفال الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك في إطار الإحتفال بختام فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بالمحافظة.

وصرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بأسيوط، أن هذه الاحتفالية هي النسخة الثالثة التي يتم إقامتها على مدار الأعوام الثالثة الماضية وأن الايام القليلة الماضية قد شهدت العديد من الاحتفاليات على مستوى الجمعيات المشاركة، مشيرة إلى أن الاحتفالية التي سيقام غدا، بحضور محافظ أسيوط وسيشهده عدد واسع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكشفت الخياط أن الاحتفالية، التي من المقرر أن تقام بقصر ثقافة بهاء الدين بحي شرق أسيوط، سيشارك بها العديد من اطفال دور الرعاية والأيتام وذوى الاعاقة من خلال 7 جمعيات، حيث سيتضمن الإحتفال عدد من الأغاني الوطنية من تقديم الاطفال ذوى الاعاقة كذلك أغاني الاطفال والاستعراضات والاوبريت الغنائي والتمثيلي من تقديم اطفال الحضانات وأندية الطفل.

وعلى هامش الإحتفال سيتم إقامة معرضا يتضمن منتجات الابناء من أعمال الرسم والفنون المختلفة والاشغال الفنية واليدوية.

وأشارت الخياط إلى أن إجمالي حضانات الطفل بأسيوط 508 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من سن يوم الى 4 سنوات كما يوجد 10 اندية للطفل تقوم هذه الحضانات والاندية بخدمة 35 ألف طفل تقريبا الاطفال من خلال العديد من الانشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تنظيم الرحلات المختلفة وتقوم على مكون الإستثمار فى الطفل وتهيئة بيئة داعمة له تعمل على إستثمار طاقاته مشيرة إلى أن عدد دور الايتام بمحافظة اسيوط 6 دور تقوم برعاية 350 طفلا، بالإضافة إلى مركزين للتأهيل.

ويشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط قد شهدت على مدى العام العديد من الانشطة المكثفة داخل الحضانات وأندية الطفل انطلاقا من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل، وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.

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581 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي



عقد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والعضو المنتدب، اجتماعا مع اعضاء لجان الزكاة التابعة للبنك وذلك بمقر البنك الرئيسي.

وأشار فاروق إلى أن الاجتماع جاء لبحث سبل زيادة موارد الزكاة وعرض نبذة عن اللجان والأنشطة التي تقوم بها والمنهجية في دراسة الحالات المستحقة وتجميع وتوزيع الزكاة وآليه تعاون لجان الزكاة مع بعضها من أجل تبادل الخبرات وعرض التحديات التي تواجهها اللجان والحلول التي يمكن اتباعها لتسهيل عملها وسبل تحقيق أعلى مستويات المصلحة لمستحقي الزكاة وإعداد خطة للتكامل بين اللجان والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للجان، كما تم مناقشة آلية التوعية بأهمية الزكاة وكيفية إخراجها ووضع إستراتيجية عامة للدعوة الى تنشيط موارد الزكاة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما تم فتح باب النقاش ورد المختصين بالبنك على تساؤلات الحضور واستفساراتهم.

وأضاف فاروق، أن اﻟزﻛﺎة تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟذا ﻓﻘد دﻋﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة "يبلغ عددها 3400 لجنه ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.

وأكد فاروق أن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على توزيع الصدقات والزكوات من المتبرعين والمانحين فقط، بل مهمتها رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل كما أسند إليها مؤخرا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الانتاج بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية حيث بلغت مصارف الزكاةخلال العام المالي الحالي 581 مليون جنيه تقريبًا.

وحول ضوابط إشهار لجنة الزكاةقال فاروق: "يمك لعدد من الأفراد من ذوي السمعة الحسنة ومحبي العمل الخيري، لا يقل عددهم عن 7 ولهم مقر، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة يتم ترشيحهم من خلال جمعية عمومية مكونة من 25 شخص من نطاق اللجنة السكني، ويتم الاستعلام عنهم من خلال الجهات المعنية وبعد ذلك يتم إشهار اللجنة.