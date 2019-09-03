أخبار مصر | "التضامن": الخميس صرف المعاشات المحولة علي بنك ناصر الأجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": الخميس صرف المعاشات المحولة علي بنك ناصر الأجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعى، بقيادة غادة والي، صرف معاشات شهر سبتمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد اعتبارا من يوم الخميس المقبل، مع ضمان إنتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت وزيرة التضامن، قد أكدت أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح يوم الأحد الماضى، وأن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 سبتمبر.

وكانت سجلت ماكينات الصرافات الآلية 656 ألف حالة بقيمة 778 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 404 آلاف حالة صرف وقامت بصرف 718 مليون جنيه ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

581 مليون جنيه مصارف الزكاة من بنك ناصر الأجتماعي



عقد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والعضو المنتدب، اجتماعا مع اعضاء لجان الزكاة التابعة للبنك وذلك بمقر البنك الرئيسي.

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وأشار فاروق إلى أن الاجتماع جاء لبحث سبل زيادة موارد الزكاة وعرض نبذة عن اللجان والأنشطة التي تقوم بها والمنهجية في دراسة الحالات المستحقة وتجميع وتوزيع الزكاة وآليه تعاون لجان الزكاة مع بعضها من أجل تبادل الخبرات وعرض التحديات التي تواجهها اللجان والحلول التي يمكن اتباعها لتسهيل عملها وسبل تحقيق أعلى مستويات المصلحة لمستحقي الزكاة وإعداد خطة للتكامل بين اللجان والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للجان، كما تم مناقشة آلية التوعية بأهمية الزكاة وكيفية إخراجها ووضع إستراتيجية عامة للدعوة الى تنشيط موارد الزكاة من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما تم فتح باب النقاش ورد المختصين بالبنك على تساؤلات الحضور واستفساراتهم.

وأضاف فاروق، أن اﻟزﻛﺎة تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟذا ﻓﻘد دﻋﻰ اﻟﺑﻧك إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﺎن ﻣن أﻓراد ﻣﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﺳم "ﻟﺟﺎن اﻟزﻛﺎة "يبلغ عددها 3400 لجنه ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ وذﻟك ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك.

وأكد فاروق أن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على توزيع الصدقات والزكوات من المتبرعين والمانحين فقط، بل مهمتها رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتمكينهم وتوفير أساسيات العيش الكريم لهم، من خلال إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣزﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل كما أسند إليها مؤخرا تنفيذ قروض مشروع مستورة للمرأة، ومشروع تمليك وسائل الانتاج بالإضافة إلى دورها الأساسي الموكل إليها من جمع أموال الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية حيث بلغت مصارف الزكاةخلال العام المالي الحالي 581مليون جنيه تقريبا.

وحول ضوابط إشهار لجنة الزكاةقال فاروق: "يمكن لعدد من الأفراد من ذوي السمعة الحسنة ومحبي العمل الخيري، لا يقل عددهم عن 7 ولهم مقر، ولا تقل أعمارهم عن 21 سنة يتم ترشيحهم من خلال جمعية عمومية مكونة من 25 شخص من نطاق اللجنة السكني، ويتم الاستعلام عنهم من خلال الجهات المعنية وبعد ذلك يتم إشهار اللجنة.