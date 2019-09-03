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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مفاجاة من العيار الثقيل، قام اتحاد المهندسين الزراعيين العرب بتكريم الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الاتحاد الذي يعد أحد الأذرع الفنية لجامعة الدول العربية، وذلك نظرا لأعمال «والي» في خدمة القطاع الزراعي العرب وتوثيق العلاقات الزراعية بين الدول العربية، فضلا عن دوره في تحديث منظومة الزراعة المصرية والعربية.

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وقام الدكتور يحيي بكور رئيس إتحاد المهندسين الزراعيين العرب بتسليم درع التكريم للدكتور يوسف والي في حفل اقتصر على عدد من المقربين من عائلة وزير الزراعة الأسبق، منهم شقيقه الدكتور ماهر والي عميد كلية الزراعة جامعة الازهر الأسبق، بحضور الدكتور سيد خليفة أمين مساعد رئيس إتحاد المهندسين العرب ونقيب الزراعيين المصريين، والمهندس محمد الشوري الأمين العام لنقابة المهن الزراعية.

وقال الدكتور سيد خليفة أمين مساعد إتحاد المهندسين الزراعيين العرب إن التكريم يأتي تتويجا لرحلة العطاء للدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في خدمة الزراعة المصرية والعربية، والتي كانت على قمة أولوية عمله خلال الفترة التي تولي فيها حقيبة وزارة الزراعة على مدار 23 عاما متواصلة ساهم خلالها في دعم العلاقات الزراعية العربية وكان سفيرا لكل مهندسي الزراعة في المنطقة.

وأضاف «خليفة»، ان «والي»، كان علامة فارقة في تاريخ الزراعة المصرية، إستطاع من خلال إعتماد سياسة التوسع الأفقي للخروج من دلتا ووادي النيل إلى الأراضي الجديدة، وهو ما يؤكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التوسع في المشروعات التي تستقطب المزيد من العمالة وتوفير فرص عمل للشباب وتساهم في تحديث منظومة الزراعة المصرية.

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة

«المهندسين الزراعيين العرب» يكرم يوسف والي لدوره في تحديث الزراعة بمصر والمنطقة