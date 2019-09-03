شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة شرق العوينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، ضرورة إنشاء مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة في منطقة شرق العوينات عن طريق توطين العاملين بالمشروعات الإستثمارية بالمنطقة، ووجه المحافظ بتخصيص قطعة أرض لإنشاء 50 وحدة سكنية يتم طرحها للبيع لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء الاثنين، مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات بمنطقة شرق العوينات، حيث تمت مناقشة مشكلاتهم ومقترحاتهم التي من شأنها جذب مزيد من الإستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

أكد المحافظ إنشاء مدرسة ووحدة صحية مجهزة، ووجه بالالتزام بالمقنن المائي عن طريق التحكم عن بعد والحد من الزراعات المستهلكة للمياه للحفاظ على المياه الجوفية، ووعد ببحث إنشاء فرع لأحد البنوك الوطنية بالمنطقة لخدمة المستثمرين.