"أحمد نظيف ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- تجديد حبس أحمد سليم واثنين آخرين بقضية رشوة الإعلام

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.

- محاكمة 304 متهمين في قضية "اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

وأحال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، 304 متهمين بالتنظيم المسمى حسم التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعمًا من جهازي الاستخبارات في دولتي قطر وتركيا، بمجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.

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- الجنايات تُحاكم 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

- أولى جلسات استرداد أحمد نظيف 239 ألف جنيه من البنك المركزي

تنظر الدائرة المدنية، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، التي يطالب فيها باستعادة مبلغ 239 ألف جنيه دفعهم غرامة في قضية انتهت ببراءته نهائيًا.

واختصم "نظيف" في دعواه رقم 2234 لسنة 2019 محافظ البنك المركزي، والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، والنائب العام بصفتهم.

وجاء في الدعوى أنه في يوليو 2011 صدر حكمًا بمعاقبة "نظيف" بالسجن 5 سنوات وتغريمه نحو 239 ألف جنيه بالقضية رقم 2291 لسنة 2011 والمعروفة باسم "اللوحات المعدنية" فطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت براءته.

وقال رئيس وزراء مصر الأسبق في دعواه إنه تقدم لصرف مبلغ الغرامة لكنه فوجئ بتحويلها إلى حساب النيابة العام بالبنك المركزي دون إعلانه مطالبًا باسترداد المبلغ، مستندًا إلى أن القضاء ببراءته أزال سبب سحب الأموال من حسابه.​