أخبار مصر | "انخفاض الحرارة".. هل ستشهد مصر أمطار؟ الأرصاد الجوية تعلن طقس الثلاثاء (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انخفاض الحرارة".. هل ستشهد مصر أمطار؟ الأرصاد الجوية تعلن طقس الثلاثاء (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي".. هكذا كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-9-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أنه أكد من قبل أن انخفاض درجات الحرارة على السواحل سيؤدي إلى انتهاء المصايف هذا العام ابتداءً من 15-9-2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

وتشهد مدن ومحافظات مصر، طقسًا معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة والجيزة وأقل في درجات الحرارة على السواحل الشمالية وارتفاع درجات الحرارة على الصعيد بالنسبة للوجه البحري والسواحل الشمالية.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء في مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر و خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة الصغرى العظمى القاهرة 25 34 شبين الكوم 25 33 طنطا 24 34 دمنهور 24 32 الإسكندرية 24 31 بلطيم 25 31 مطروح 23 30 السلوم 23 32 سيوة 24 35 بورسعيد 26 31 دمياط 25 30 الزقازيق 25 34 الاسماعيلية 22 34 السويس 23 34 العريش 23 31 رفح 23 30 رأس سدر 24 34 Advertisements نخل 22 33 نويبع 29 35 طابا 25 34 كاترين 18 35 الطور 27 35 شرم الشيخ 29 37 الغردقة 28 37 مرسى علم 28 36 الفيوم 25 36 بنى سويف 25 36 المنيا 24 36 أسيوط 24 37 سوهاج 25 38 قنا 26 39 الأقصر 27 40 أسوان 28 41 أبوسمبل 24 41 الوادى الجديد 24 39 شلاتين 29 37 ابو رماد 30 36 حلايب 30 35 رأس حدربة 30 35

نسبة الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة فكلما زادت درجات الرطوبة زاد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وكلما قلت نسبة الرطوبة أصبح الجو لطيف وإليكم نسبة الرطوبة المتوقعة في حالة الطقس:

تبدأ درجات الرطوبة بالانخفاض مع اقتراب فصل الخريف فتقل تدريجيا، وتؤثر درجات الحرارة في حالة الطقس غداً في فترة الظهيرة على منطقة الوجه البحري والسواحل الشمالية القريبة من البحر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.