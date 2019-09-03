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أخبار مصر | "انخفاض الحرارة".. هل ستشهد مصر أمطار؟ الأرصاد الجوية تعلن طقس الثلاثاء (التفاصيل الكاملة)

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"انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي".. هكذا كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-9-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أنه أكد من قبل أن انخفاض درجات الحرارة على السواحل سيؤدي إلى انتهاء المصايف هذا العام ابتداءً من 15-9-2019.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

وتشهد مدن ومحافظات مصر، طقسًا معتدلًا على الوجه البحري والقاهرة والجيزة وأقل في درجات الحرارة على السواحل الشمالية وارتفاع درجات الحرارة على الصعيد بالنسبة للوجه البحري والسواحل الشمالية.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء في مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر و خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى العظمى 

القاهرة 25 34 

شبين الكوم 25 33 

طنطا 24 34 

دمنهور 24 32 

الإسكندرية 24 31 

بلطيم 25 31 

مطروح 23 30 

السلوم 23 32 

سيوة 24 35 

بورسعيد 26 31 

دمياط 25 30 

الزقازيق 25 34 

الاسماعيلية 22 34 

السويس 23 34 

العريش 23 31

رفح 23 30 

رأس سدر 24 34 

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نخل 22 33

نويبع 29 35

طابا 25 34

كاترين 18 35 

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37 

مرسى علم 28 36 

الفيوم 25 36 

بنى سويف 25 36 

المنيا 24 36 

أسيوط 24 37 

سوهاج 25 38 

قنا 26 39 

الأقصر 27 40

أسوان 28 41

أبوسمبل 24 41

الوادى الجديد 24 39 

شلاتين 29 37 

ابو رماد 30 36

حلايب 30 35 

رأس حدربة 30 35 

نسبة الرطوبة

تتحكم نسبة الرطوبة في الشعور بدرجات الحرارة فكلما زادت درجات الرطوبة زاد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وكلما قلت نسبة الرطوبة أصبح الجو لطيف وإليكم نسبة الرطوبة المتوقعة في حالة الطقس:

تبدأ درجات الرطوبة بالانخفاض مع اقتراب فصل الخريف فتقل تدريجيا، وتؤثر درجات الحرارة في حالة الطقس غداً في فترة الظهيرة على منطقة الوجه البحري والسواحل الشمالية القريبة من البحر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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الكلمات الدلائليه
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