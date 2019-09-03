اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفتتح وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، في ستاد الإسماعيلية الرياضي.

وأكدت وزيرة الثقافة، في تصريحات أمس الاثنين، أن مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية يعد أحد المنابر المهمة للتعريف بالموروثات الحضارية والحفاظ على الهوية ويعمل على الترويج الفني والثقافي للبلاد.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن هذه الدورة تأتي كأحد وسائل مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم، حيث تجتمع على أرض مصر ألوان من الفلكلور التي تعكس نماذج من أشكال التراث الفني الإنساني للشعوب.

جدير بالذكر أن الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تستمر حتى 7 سبتمبر الجاري، وتستضيف فرق من "لبنان، فلسطين، روسيا، اليونان، الهند، فنزويلا، إندونيسيا، رومانيا"، إلى جانب 11 فرقة مصرية تابعة لهيئة قصور الثقافة هى "أسوان، الأقصر، سوهاج، العريش، مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، الحرية للتذوق بالإسكندرية، مجموعة التنورة من فرقتي النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة التنورة التراثية"، وتقام فعالياتها في ناديى الدنفاه والفيروز، بالإضافة إلى مركز شباب الشيخ زايد، وحديقة الغابة، بالإضافة إلى تقديم عروض بمدن فايد والقنطرة غرب والتل الكبير.​​