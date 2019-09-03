اليوم.. انطلاق منتدى الأعمال المصري البيلاروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، في العاصمة البيلاروسية، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في البلدين.
وقال ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري المصري بروسيا وبيلاروسيا، إن عقد هذه الدورة تأتي في إطار حرص الحكومتين المصرية والبيلاوسية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وترجمة هذا التعاون إلى مشروعات استثمارية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاديين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء.
وأضاف حامد، أن اجتماعات اللجنة المشتركة تستهدف تبادل وجهات النظر وطرح الرؤى واستعراض فرص التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وطرح عددًا من الملفات المهمة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار حامد إلى أن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق خاصةً في ظل الزيارات الرسمية المكثفة لمسئولي البلدين وأخرها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بيلاروسيا خلال شهر يونيو الماضي، والتي أسفرت عن توقيع خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وأوضح حامد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا حقق العام الماضي زيادة ملموسة بنسبة 10.7% حيث بلغ نحو 108 ملايين دولار مقارنة بحوالي 97.5 مليون دولار خلال عام 2017.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي بنسبة 17.4% خلال عام 2018 بقيمة 25 مليون دولار مقارنه بنحو 21.3 مليون دولار عام 2017، بحسب حامد.
وأشار حامد إلى أن الاستثمارات البيلاروسية في مصر تشمل 27 مشروعاً في قطاعات الصناعة والسياحة والانشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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