شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الزجالين في المركز الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الإثنين، الاحتفالية التي نظمتها رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالمحافظة على مسرح المركز الثقافي، بمشاركة جمعية العقبة للثقافة والفنون والتراث بدولة الأردن، وذلك ضمن فعاليات ثقافية وفنية وأدبية تستمر حتى 5 من الشهر الجاري.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية لفرقة العقبة الأردنية على أنغام السمسمية، كما تضمنت فقرة للعزف المنفرد على آلة السمسمية، وعدد من الفقرات في الزجل.

من جانبه، رحب المحافظ بأعضاء فرقة العقبة الأردنية على أرض مصر، مشيدا بما قدموه من فقرات فنية للتراث الأردني، والتي تضمنت رسالة تأكيد على قوة ومتانة العلاقة بين الدولتين، كما وجه المحافظ الشكر للمشاركين بالاحتفالية والقائمين على تنظيمها.