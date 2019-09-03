شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: نشرف على 2300 مشروع يعمل بها 5 ملايين مدني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في كافة المجالات، وهي حريصة على توضيح الحقائق للرأي العام من خلال وسائل الإعلام.

ناشد «الرفاعي»، في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، المواطنين عدم الانسياق وراء «الأخبار المغلوطة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

أشار إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية «غير صحيح».

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أضاف: «مش هنطلع نرد على كل حاجة وخاصة الموضوعات اللي زي دي، بس لما نلاقي الموضوع بيزيد عن حده فيبقى واجب علينا نوضح للرأي العام الكلام ده مضبوط أو لأ».

تابع: «فيه وسائل إعلام بتجيب سيرة القوات المسلحة عشان خاطر تاخذ مشاهدات أعلى»، مؤكدًا أن «أي مشروعات تقوم بها القوات المسلحة أو تضع أيديها فيها يتم إعلانها للرأي العام».

مضى قائلًا: «كل حاجة بتتعمل بنطلع نقول عليها ونعلنها للرأي العام (..) ونعمل في نحو 2300 مشروع، بها 5 مليون موظف وعامل وفني ومهندس مدنيين، وشركات مدنية بالكامل».

واصل: «القوات المسلحة تشرف عليها فقط ولا تديرها (..) بنطلع نقول الصوب الزراعية فيها كام واحد شغال، ومشروع الجلالة فيه 150 ألف عمالة مباشرة و150 ألف غير مباشرة».