جبهة "تصحيح مسار الوفد" تنتقد تصريحات "أبو شقة": سنرفع دعوى سب وقذف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم

أكدت جبهة تصحيح مسار حزب الوفد أنها ترفض تصريحات بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والتي أدلى بها خلال اجتماع المرأة أمس الأحد، مؤكدا أن "هذه العبارات تقع تحت طائلة قانون العقوبات وما كان لها أن تصدر ممن يجلس على كرسي أعرق حزب سياسي ليبرالي ورئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب في مواجهة قيادات لها تاريخها المهني والسياسي".

وأعلنت الجبهة في بيان لها أنها "قررت الجبهة رفع دعوى سب وقذف ضده بعد تصريحاته ضد القيادات لمجرد الخلاف السياسي معه في إدارة الحزب".

وقال المهندس ياسر قورة المتحدث باسم الجبهة فى بيان اليوم، أن الجبهة قررت الاستمرار في متابعة جميع الإجراءات القانونية والقضائية فيما يتعلق ببطلان الانتخابات الأخيرة وكذا التقدم بشكوي للجنة شئون الأحزاب للنظر في كافة التجاوزات ومخالفات اللائحة فيما يتعلق بتغيير هوية الهيئة الوفدية لصالح اشخاص بتعيين اللجان دون اللجوء للأصل وهو الانتخاب.

وتابع قورة: "ستقوم الجبهة برفع دعوة امام القضاء للحجر السياسي علي رئيس الحزب لعدم قدرته علي أدارته وفقدانه لأبجديات العمل السياسي مما أضعف الحزب سياسيا لما يتخذه من قرارات متسرعة غير مدروسة لا تصب لصالح الوفد والوفديين".

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وأكدت الجبهة على "تمسكها في كل ما تتخذه من إجراءات بالقانون وما تتيحه لها اللائحة من أدوات، وأنها ستواصل ما تقوم به من تجميع التوكيلات الموثقة من أعضاء الهيئة الوفدية من مختلف المحافظات لسحب الثقة من رئيس الحزب".

كما أعلن قورة عن التنسيق لإقامة أول مؤتمر للجبهة مع الوفديين بمدينة بورسعيد لشرح وجهة نظر ورؤية الجبهة للحزب في المرحلة القادمة.

وقررت الجبهة تعيين كلا من النائب محمد جاد منسق عام مساعد للجبهة والسيد العزازى منسق محافظة الشرقية ومحمود مرعى منسق محافظة البحيرة وشريف أبوحسين منسق محافظة الجيزة وسماح السودانى منسق محافظة الغربية.

من جانبه رفض ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد في حديثه لمصراوي التعقيب على بيان الجبهة مكتفيا بالقول مقتضبا: "لا نفضل الرد على مثل هذه الأمور".