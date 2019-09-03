وزير شئون "النواب" يهنئ رئيس جامعة عين شمس بتوليه منصبه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

هنأ وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والمزيد من النجاح في قيادة الجامعة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة للمستشار عمر مروان، الإثنين، بقصر الزعفران، حيث حضر اللقاء الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة عين شمس.