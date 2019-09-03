طعنة في الصدر.. شاب يصارع الموت بمستشفى العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
مشاجرة بين طرفين أصيب على إثرها شاب بطعنة في الصدر بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، مساء الإثنين.
تلقى العميد محمد عطوية مأمور قسم العياط، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابي بقرية "الرقة".
جرى نقل الشاب أحمد رزق، 17 سنة" إلى مستشفى العياط المركزي، وتبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر، ويخضع للملاحظة الطبية اللازمة.
وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط المتهم بالاعتداء على الشاب وإحداث إصابته، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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