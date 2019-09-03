"عاطل ذبح زوجته وألقى طفله من الخامس وكواليس سرقة فيلا إيمان الحصري".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

عامل رخام يقتل زوجته "العرفي" بعد ممارستها الجنس مع شابين بالسيدة زينب

أنهى عامل رخام حياة زوجته "العرفي"، بسبب إقامتها علاقة جنسية مع شابين بمنطقة السيدة زينب.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة" ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة بتهشم في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

حبس سائق متهم بذبح زوجته وإلقاء طفله من الخامس 4 أيام

أمرت نيابة 15 مايو، اليوم الإثنين، حبس سائق متهم بقتل زوجته وطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم "م. ط" في التحقيقات إنه ارتكب واقعة ذبح زوجته وطفله في 15 مايو، مبررًا جريمته "الجن في البيت أمرني".

وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 23 عامًا وشهرته "جزرة" ويعمل سائق "موتوسيكل" في شركة تسويق أونلاين.

كسر ماسورة مياه بالطريق الصحراوي.. وانتقال قيادات المرور ومحافظة الجيزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، عن كسر ماسورة مياه​ في منطقة الكيلو 18 بالطريق الصحراوي.

تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق بكسر ماسورة مياه بجوار فرع "حازم حسن" في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه بوابات الرسوم.

"الجن أمرني".. اعترافات المتهم بقتل زوجته وطفله في 15 مايو

قال "ا. س" أمام رجال المباحث بارتكاب واقعة قتل زوجته وطفله في 15 مايو، مبررًا جريمته "الجن في البيت أمرني".

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وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 23 عامًا وشهرته "جزرة" ويعمل سائق "موتوسيكل" في شركة تسويق أونلاين.

وعن تفاصيل الجريمة، قال المتهم إنه نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، فاستل سكينًا من المطبخ وذبحها وسدد إليها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا في "ولاية سيناء 4" لجلسة 9 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات.

"خيانة وخادمة وهاتف".. ملابسات سرقة فيلا إيمان الحصري في أكتوبر

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات سرقة فيلا الإعلامية إيمان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

جهود البحث والتحري التي ترأسها العميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن الخادمة خططت لارتكاب الواقعة في أثناء قضاء "الحصري" لإجازتها بمنطقة الساحل الشمالي.

وأشارت تحريات المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، إلى أن الخادمة اتفقت مع المسؤول عن توظيف العمالة بالوحدات السكنية، وجاء دور الأخير بتسهيل مهمة دخولها الفيلا كونها مغلقة.

جريمة الفجر في 15 مايو.. عاطل ذبح زوجته وألقى طفله من الخامس

ذبح عاطل زوجته، فجر اليوم الإثنين، وألقى نجله من الطابق الخامس ما أودى بحياته.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عاطل بذبح زوجته عقب مشاجرة بينهما فجر اليوم، وألقى طفله 3 سنوات من الطابق الثالث فلفظ أنفاسه الأخيرة.

"القضاء الإداري" تقضي بعدم قبول دعوى "العتال" لوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ورئيس نادي الزمالك، لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، لرفعها من غير ذي صفة.

النائب العام: تسليم "خلية الكويت" إلى مصر حدث بموجب اتفاقيات أمنية

قال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن دور رجال النيابة العامة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة محوري وفاعل، باعتبار النيابة العامة، هي الأمينة على المجتمع وعلى الدعوى العمومية.

وأضاف النائب العام– في حوار خاص مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الاثنين، على هامش زيارته إلى الكويت، لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره الكويتي- :"أن النيابة العامة لها دور فاعل في مكافحة الإرهاب، وتقديم عناصره إلى المحاكمة، وهو الدور النابع من دور النيابة العامة، الذي خصها به الدستور والقانون".