شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة اختبارات القبول بمدرسة الضبعة النووية.. وإعلانها غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019.
تقدم للامتحان نحو 2850 طالب ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
أختير 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، بواقع 60 طالب من محافظة مطروح، و140 طالب من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول التي تتم بأحد المؤسسات العسكرية، وتتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.
يذكر أن الاختبارات الإلكترونية أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومي للامتحانات، ويتم الإعلان عن النتيجة، صباح الثلاثاء، على موقع الوزارة.
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