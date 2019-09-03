شكرا لقرائتكم خبر عن «الهندسة الوراثية» بجامعة الأزهر ينظم ورشة حول «العلاج بالخلايا الجذعية» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر ورشة عمل تحت عنوان «التقنيات الحديثة في مجال أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الجيني» غدا الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر .

وأوضح الدكتور سيد بكري، مدير المركز، أن ورشة العمل تقام بقاعة مؤتمرات كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء.

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وأشار «بكري» إلى أن الورشة تقام برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعم وحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم.

وأضاف أن الورشة يحاضر بها ثلاثة من الخبراء المتخصصين في مجالات الخلايا الجذعية والعلاج الجيني بجامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا، وهم كل من البروفسير سامنتا نيكولوسون، والبروفسير ويديد كيلميمي، والبروفسير أديلى هيث.

وأوضح مدير مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر أن الورشة يشارك بها العديد من الأساتذة بكليات الطب، والعلوم، وطب الأسنان، والصيدلة، إضافة لمشاركات عديدة لمتخصصين من الأكاديمية الطبية العسكرية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.