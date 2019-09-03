شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقدم العزاء لأسرة عروسي «منشية البدوي» بطلخا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسرتي عروسي قرية «منشية البدوي» التابعة لمركز طلخا، واللذان لقيا مصرعيهما إثر انقلاب سيارتهما أثناء الزفاف في الحنة، بالإضافة لوفاة شقيقة العروس التي كانت ترافقهما، وإصابة عم العريس قائد السيارة.

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وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، مؤكدا دعمه الكامل لكافة احتياجاتهم .

ودعا المحافظ أن يغفر الله للمتوفين وأن يرزقهم الفردوس الأعلى وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

يذكر أنه أثناء عودة العروسين من الكوافير للمشاركة في حفل حنتهما وقع حادث انقلاب السيارة أمام قرية «ميت الكرماء» التابعة لمركز طلخا والذي تسبب في وفاة العريس ويدعى «محمد إبراهيم 20 عاما وعروسه سارة جمعة إبراهيم 19 عاما طالبة بالثانوية الأزهرية، وشقيقتها زينب جمعه إبراهيم 15 عاما طالبة، بالإضافة إلى إصابة عم العريس سائق السيارة ويدعى البادي محمد إبراهيم 51 عاما».