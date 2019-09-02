شكرا لقرائتكم خبر عن «الري» تكشف الرسوم المقررة على المراكب النيلية: «هدفنا تنشيط السياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن قطاع حماية النيل التابع للوزارة، مختص بمنح التراخيص الخاصة بالعائمات والمراكب والنيلية.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «قيمة الانتفاع تبلغ 15 جنيهاً لكل متر مسطح للعائمات النيلية، فضلا عن فرض غرامة مالية تبلع 1500 جنيه يوميا للمراكب والعائمات المخالفة»، مشيرا إلى أن غرفة السياحة تقدمت بطلب إلى وزارة الري لإعادة تقييم الرسوم المفروضة على العائمات النيلية.

وتابع «هدفنا الأساسي حماية الممتلكات العامة، وتنشيط السياحة في الوقت ذاته»، معلقاً «لسنا متعنتون تجاه أي طرف وهدفنا التوافق، وليس الإضرار بالمراكب النيلية».