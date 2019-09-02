شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يفتتح أول فندق على الطراز البيئي بشرق العوينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم، أول فندق بمنطقة شرق العوينات، والذي تم تصميمه على الطراز البيئي لخدمة المستثمرين والزوار بالمنطقة وتوفير مقر إقامة مناسب لهم.

حيث أشاد «الزملوط» بالمستوى الإنشائي والخدمي بالفندق، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم مثل هذه المشروعات التي تدفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة، ويضم الفندق ١٦ غرفة وقاعة اجتماعات ومطعما وكافيتريا ومسطحات خضراء.

تعد منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد واحدة من المروج الزراعية الكبرى في الشرق الأوسط، حيث يعمل بها عدد كبير من الشركات الاستثمارية الكبرى الرائدة في المجال الزراعي والتي تصدر إنتاجها للعديد من الدول الآسيوية والأوروبية.