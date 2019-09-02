شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زيادة الأسعار بعد إلغاء الدولار الجمركي.. شعبة المستوردين تجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، تأثير إلغاء الدولار الجمركي على الأسعار.
وقال شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الدولار الجمركي كان يطبق على السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والمادة الخام والسلع الاستراتيجية، وهي سلع لا يحصل رسوم جمارك نظير دخول معظمها»، معلقاً: «لم يكن هناك تأثير واضح للدولار الجمركي في مكونات التلكفة».
وتابع: «ما يتردد حول زيادة أسعار بعض السلع تأثرًا بإلغاء الدولار الجمركي، غير صحيح»، مشيرا إلى أن منتجات الأدوات المنزلية تعامل وفقا لسعر الدولار البنكي وليس الجمركي.
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