شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان: «فرض الرسوم على الشواطئ نُفذ بشكل عشوائي.. والحكومة تراجع القرار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول تحصيل رسوم من القرى السياحية نظير الانتفاع بالشواطئ.

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وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «هناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية التي نفذت بشكل ارتجالي»، مؤكدا أهمية توافر معايير علمية محددة تنفذ من خلالها عملية تحصيل الرسوم من القرى السياحية.

وتابع: «القانون ينص على أن الشواطئ ليست ملكية خاصة، واستغلالها يكون بمقابل أو منح الدولة حق الاستغلال وليس الملكية وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين»، مشيرا إلى أن هناك آراء دعت إلى أهمية تحديد مستويات للرسوم المحصلة من القرى السياحية حسب مستوى خدماتها، وفقا لعقد كل مسثمر.

وأردف: «استغلال المحافظات للشواطئ ليس جديدا، وكافة الكافيهات المقامة على شواطئ إسكندرية كانت تطرح في مزاد علني».