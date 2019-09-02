شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الحسيني: العاصمة الإدارية متاحة لجميع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة إنهم يخلقون جغرافيا جديدة لم تكن موجودة من قبل في مصر، مضيفًا: «نحن في عصر يجب أن نفخر جميعًا به».

وتابع «الحسيني»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الإثنين: «نضع أهدافا أمام أعيننا، وتستلزم أن نعمل ليلًا ونهارًا للوصول إليها»، موضحًا أن العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، وهذه المساحة أكبر من مساحة بعض الدول.

وأضاف أن العاصمة الإدارية من أكثر المشروعات التي ظهرت عليها الشائعات المغرضة، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية متاحة لجميع المواطنين.