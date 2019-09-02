شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: الأجهزة الأمنية لها دور كبير في نجاح مهرجان القلعة للموسيقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بنجاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء، موجهة الشكر والتقدير لكل القائمين على المهرجان متمثلين في وزارة الأثار ودار الأوبرا المصرية، وكذلك الأجهزة الأمنية التي كان لها دور كبير في إنجاح هذا المهرجان، وذلك خلال تصريحات خاصة لشاشة «TeN».

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وأضافت «عبدالدايم»، أن هناك عدة عوامل ساعدت على نجاح المهرجان، كما أنه تم التنظيم للمهرجان من فترة طويلة، وحضرة عدد كبير من نجوم الفن وشهد إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين، حيث كانت هناك قوافل تأتي من المحافظات لمشاهدة وحضور المهرجان، «أنا في قمة السعادة من هذا الحضور الكثيف»، على حد قولها.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنها سعيدة للغاية من تحويل المهرجان القلعة من كونه مهرجان محلي إلى مهرجان دولي، حيث كان ذلك بمثابة حلم، رغم أنه في السنوات السابقة كان المهرجان لا ينقصه شيء حتى يكون دوليًا، معربة عن آمالها عن تنظيم مهرجانات للموسيقي والغناء في مختلف المحافظات.

وتابعت: «إن شاء الله يتحقق هذا المهرجان في أكثر من محافظة بالتنسيق مع وزارة الآثار في أكثر من موقع أثري، سعر التذاكر بسيط ويتيح لكل الفئات إنهم يقدروا يشوفوا برنامج متنوع فيه فرق عالمية وثقافات مختلفة».