شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: إلغاء الدولار الجمركي لن يرفع الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تجّار ومستثمرون إن قرار وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركى والعمل بسعر الدولار البنكى لن يكون له تأثير كبير على أسعار السلع.

وأكد علاء السقطى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن إلغاء الدولار الجمركى أمر صائب، قائلا: «الفارق ليس كبيرًا بين سعرى الدولار الجمركى قبل وبعد التحرير، ولن يؤثر فى الأسعار إلا بنسبة لا تتجاوز 0.5% وهى ضئيلة جدًا، ولن تُحدث أى تأثير فى أى سلعة».

وأشار أحمد الباشا، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إلى أن القرار لن ينعكس على أسعار السلع الأساسية، فيما أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن الدولار الجمركى كان يُحدث ارتباكًا فى تصنيف السلع.