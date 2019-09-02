شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الدراسة بـ«الطفولة المبكرة» 11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكيد على بدء الدراسة لطلاب النظام التعليمى الجديد بمرحلة «الطفولة المبكرة» بصفوف رياض الأطفال «كى جى 1، كى جى 2»، بالإضافة للصفين الأول والثانى الابتدائى، يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجارى، على أن تبدأ باقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى وحتى الثالث الثانوى يوم 21 سبتمبر الجارى.

ويأتى قرار الوزارة تمهيدًا لزيادة عدد أيام الدراسة الفعلية للطلاب بالنظام التعليمى الجديد ليتناسب مع طبيعة المناهج الدراسية الجديدة بدلًا من عدد الأيام الفعلية بالخريطة الزمنية المعتادة، والتى تقدر عدد أيام الدراسة بها نحو 100 يوم فقط، وحتى يتم تطبيق وتنفيذ الأنشطة المدرسية بشكل عملى يساعد الطلاب على الفهم والاستيعاب والبعد عن نظام الحفظ والتلقين بالنظام التعليمى القديم.

وأعلنت الوزارة تغيير طريقة جلوس التلاميذ فى الفصول لتتناسب مع رؤية التعليم الجديدة المبنية على التعليم التفاعلى، وأن تكون فى شكل دوائر، بحيث يتمكن التلاميذ من العمل فى مجموعات عمل جماعية طوال الحصص الدراسية، بدلا من الجلوس كما هو معتاد.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتشديد على المدارس بعدم عقد أى امتحانات للطلاب حتى الصف الثالث الابتدائى لتفادى الضغط على الطلبة فى سن مبكرة، وأن يقوم المعلم بتقويم مستمر للطالب، لقياس نواتج التعلم الجديدة، والتى تتضمن 4 مفاهيم أساسية هى «تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، تعلم لتكون».

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وأكدت وزارة التربية والتعليم على تخصيص مدرس فصل واحد لتدريس كتاب الباقة «اكتشف» لطلاب النظام التعليمى الجديد على مدار أول ثلاث سنوات بالتعليم الابتدائى، وأشارت إلى أنه قد تم تقييم ما حدث العام الماضى فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بمساعدة مؤسسات دولية، وتقرر الإسراع فى بناء المناهج بشكل أسرع خلال 3 سنوات لتمتلك مصر مصفوفة المناهج الجديدة، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة.

وأضافت الوزارة أن مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية أعد إطارًا عامًا للمناهج مبنيا على المهارات الحياتية لبناء الإنسان المصرى، والتى أقرتها منظمة اليونيسيف بشراكة مع مؤسسات ديسكفرى إيديوكيشن ونهضة مصر ولونج مان.

وأكدت الوزارة الاستمرار فى الاستثمار فى المعلمين، من خلال التدريب المستمر لمعلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى على نظام التعليم الجديد، من خلال برنامج المعلمون أولًا، وتشمل التدريبات المجمعة للمعلمين المستهدفين ثلاث مراحل هى «فترة صيفية - الفصل الدراسى الأول - الفصل الدراسى الثانى»، بالإضافة لاستمرار برامج تطوير المعلمين بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى لتدريب معلمى اللغة الإنجليزية ومعلمى العلوم والرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه تم إعداد كتاب منفصل للرياضيات للصف الثانى الابتدائى بالنظام التعليمى الجديد، على أن يتم تدريس كتاب «الباقة المجمعة» باللغة العربية بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة عربى، على أن يتم تدريسها باللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والخاصة لغات، كما سيتم تدريس كتاب المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية «connect plus» بالمدارس الخاصة والرسمية لغات، وتدريس كتاب اللغة العربية إجباريا بجميع المدارس.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا لولى الأمر للاطلاع على كتاب «اكتشف» للصف الأول الابتدائى من خلال الرابط التالى: http://bit.ly/2GuVW6X

فى سياق متصل، عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً مع مديرى عموم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والاطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.