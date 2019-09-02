شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز الاتصالات» يصدر أول تقرير حول جودة خدمات شركات المحمول الـ4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر «فودافون، أورنج، وى، اتصالات»، إذ تم إجراء هذه الاختبارات خلال يوليو الماضى، لما يقرب من 23 ألف كيلومتر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسّمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية، تشمل 80 منطقة و30 طريقًا ومحورًا ومركزًا لتجمعات المواطنين.

وتتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول، في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات- حسب التقرير الصادر أمس الأول- وفقًا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها، إذ تم تقييم جودة الخدمات الصوتية طبقًا لقياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاعها، وجودة الصوت، فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقًا لسرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

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وأظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات، مع تميز واضح لـ«أورنج» في سرعة تنزيل وتحميل البيانات، خاصة أنه تم إجراء ما يزيد على 51 ألف اختبار لخدمات الصوت بها، فيما تجاوز عدد اختبارات خدمات الداتا (نقل البيانات) نحو 2.7 مليون اختبار، وكشف أن عدد المناطق المتأثرة بمشكلات جودة الخدمات الصوتية لـ«فودافون» بلغ 31 منطقة، ولـ«اتصالات» 64 منطقة، ولـ«أورنج» 74 منطقة، ولـ«وى» 80 منطقة، لافتًا إلى أن مشكلات عدم بدء المكالمات تتركز في (القاهرة والجيزة) مع «we واتصالات»، وتزداد في مناطق الصعيد والقناة مع «أورنج»، فيما تظهر مشكلات عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ مع «فودافون» في الدلتا، ومشكلات جودة صوت المكالمات في جميع أنحاء الجمهورية مع «we» تليها «أورنج».

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لـ«المصرى اليوم»، إن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتى على رأس أولويات الوزارة، إذ تم تدشين مركز لجودة الخدمات بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحقيق هذا الغرض، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت، لافتًا إلى أنه تم إرسال نسخ من التقرير رسميًا إلى شركات المحمول الـ4 العاملة في السوق، لإطلاعها على نتائج التقرير ولتعرف كل شركة نقاط ضعفها وتعمل على تحسينها مستقبلًا.

وأضاف «طلعت» أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بشروط الجودة التي تم الاتفاق عليها في الرخص التي حصلت عليها، لضبط الجودة ودفعها لرفع مستواها.

ويأتى تقرير جودة الخدمة بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة، تعاقد خلالها الجهاز مع شركة «رود آند شوارتز» الألمانية، لإقامة مركز تقنى لقياس جودة الخدمة، باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، بهدف الحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية.