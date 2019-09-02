شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 978 طالبًا جامعيًا ضمن «100 مليون صحة» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف سير العمل في المسح الطبي للطلاب المستجدين بالجامعة، للكشف عن فيروس سي، والتي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع جامعة بني سويف في الفترة من 1 سبتمبر الجاري وحتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار استكمال مبادرة «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على الفيروس والكشف عن الأمراض غير السارية.

أكد المحافظ أنه هناك متابعة مستمرة لسير العمل في المبادرة الرئاسية للكشف عن طلاب الجدد بالجامعة، منوها إلى أنه تم التنسيق بين مديرية الصحة وجامعة بني سويف لتجهيز أماكن الكشف على الطلاب الجدد، مع مراعاة الأعداد الكبيرة للطلاب وتقسيمهم إلى مجموعات لتسهيل عملية الكشف ومنع التكدس.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين صلاح مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أنه تم الكشف على 978 طالباً وطالبة منذ انطلاق المبادرة على مدار أمس واليوم،مشيرة إلى أن الكشف تم بمقر جامعة بني سويف من خلال تواجد 10 فرق بكلية الحقوق، بواقع مدرجين ،الأول يستخدم في أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، والمدرج الثاني لعمل المسح الطبي للكشف عن فيروس سي لدى الطلبة.