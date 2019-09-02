شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تطلق مبادرة لتطهير خزانات المدارس قبل بدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك قبل نحو 3 أسابيع من بدء العام للدراسي الجديد، بعد أن وجه اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الانتهاء من تطهير وتعقيم خزانات المدارس قبل بدء العام الدراسي لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها للطلاب من خلال المئات من الخزانات بالمدارس بمختلف المدن.

وأكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة المياه، أن فريق الإدارة العامة للمعامل قد بدأ بأعمال تطهير وتعقيم خزانات المدارس مجانا، ولضمان جودة مياه الشرب التي تصل للمدارس، حيث يقوم فريق المعامل بإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية، ويواصل فريق تطهير الخزانات أعماله لاستكمال تطهير وتعقيم الخزانات بجميع المدارس.

وأضاف «صديق» أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن في مقدمة مسؤولياتها، بمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.