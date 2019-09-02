شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: جولات السيسي الخارجية قيمة مضافة لمصر وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن كل جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية يكون لها قيمة مضافة لمصر وأفريقيا، حيث يعد الشأن الإفريقي هامًا بالنسبة للإدارة المصرية.

وأشار «سعيد»، خلال اتصال هاتفي الاثنين، إلى أن مصر أخذت من رئاستها للاتحاد الأفريقي أخذًا جديًا، وليس شكليًا، منوهًا بأن الرئيس السيسي نجح خلال جولته الأخيرة في أن يخلق نوعًا من الاهتمام لدى العالم بالوضع الإفريقي.