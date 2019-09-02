شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تنفذ البروفة النهائية للتدريب الميداني على مخاطر السيول بـ«إسكندرية التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة أسيوط، الاثنين، البروفة النهائية تمهيدًا للتدريب الميداني على «خطة إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظة»، وذلك بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط.

وحضر البروفة النهائية المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة والمشرف على التدريب العملي والميداني، واللواء أحمد حجازي مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد أشرف مرسي، مدير إدارة المرور، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى أبوغدير مستشار محافظ أسيوط للجمعيات الأهلية، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بالمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ولفيف من مسؤولي الانقاذ السريع والإسعاف والصحة والتربية والتعليم.

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واستمع الحضور إلى شرح لمراحل التدريب العملي بداية من اصطفاف المعدات ومراحل انقاذ المواطنين والسيطرة على تداعيات الأزمة والتي سيجري تنفيذها في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2019 بالتعاون مع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء للتدريب على مواجهة الازمات والكوارث والحد من مخاطرهما.

وتفقد الحضور مراحل التدريب العملي ابتداء من الاصطفاف وعرض المعدات المشاركة في التدريب فضلًا عن تفقد الأماكن التي سيجري تنفيذ سيناريو إدارة الأزمة بها كما استمعوا إلى شرح من السكرتير المساعد لمراحل البروفة النهائية لمخيم الإيواء للأسر المضارة من الأزمة والذي تم إقامته بالحديقة الدولية ببني غالب، وتابع مراحل وخطوات استقبال المواطنين وإقامة الخيم المختلفة الخاصة بالخدمات المختلفة والتي تم تجهيزها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم والتموين والطب البيطرى وغيرها من كافة الاحتياجات اللازمة للأسر المضارة من الكوارث.

وشدد الحضور على تلافي جميع الملاحظات تمهيدًا للتدريب الميداني الذي سيجري تنفيذه على أرض الواقع بمنطقة إسكندرية التحرير بمشاركة كافة الجهات التنفيذية.

محافظة أسيوط تنفذ البروفة النهائية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة

محافظة أسيوط تنفذ البروفة النهائية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة

محافظة أسيوط تنفذ البروفة النهائية للتدريب الميداني على إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة