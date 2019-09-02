شكرا لقرائتكم خبر عن «محكمة الجيزة» تؤيد إخلاء سبيل إعلامي شهير بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض قاضي غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، الاثنين، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الإعلامي مدحت عيسى، بكفالة مالية 20 ألف جنيه، وتأييد القرار.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس «عيسى» 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تُهم «الانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريض المواطنين على نظام الحكم».

وقبل أيام، قرر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية، وتقدمت النيابة باستئناف، لتصدر غرفة المشورة قرارها المتقدم، أمس.