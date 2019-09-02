عامل رخام يقتل زوجته "العرفي" بعد ممارستها الجنس مع شابين بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أنهى عامل رخام حياة زوجته "العرفي"، بسبب إقامتها علاقة جنسية مع شابين بمنطقة السيدة زينب.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا بالعثور على جثة داخل إحدى الشقق الكائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة" ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة بتهشم في الجمجمة وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

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بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي "أحمد" ٢٨سنة، عامل رخام، والذي تم القبص عليه بعد الواقعة مباشرة.

واعترف المتهم عقب القبض عليه بارتكاب الواقعة، مضيفًا أنه فوجئ بعودة زوجته إلى المنزل في وقت متأخر من الليل؛ وعندما سألها عن سبب تأخرها أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية بالسيدة زينب، فتعدى عليها بشومة أنهت حياتها على الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.