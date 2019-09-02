وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه.

خلال اللقاء استعرض "توفيق" أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت فى ضوء التطورات السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبي المعنية ووزارة الداخلية المصرية؛ لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.

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وعرض وزير الداخلية استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية.

على الصعيد الدولي، أكد اللواء محمود توفيق على حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب في ضوء امتداد تهديداته لأغلب دول العالم، محذراً من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التي تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة، وتروج لثقافة العنف والتدمير.

فى ذات السياق أكد وزير الداخلية على ترحيب الوزارة واستعدادها الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى، وخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك في إطار وعى الوزارة بأبعاد وجسامة تلك المخططات الإرهابية وما تمثله من خطورة على حالة الاستقرار والسلم محلياً وإقليمياً.