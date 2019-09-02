حبس سائق متهم بذبح زوجته وإلقاء طفله من الخامس 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة 15 مايو، اليوم الإثنين، حبس سائق متهم بقتل زوجته وطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهم "م. ط" في التحقيقات إنه ارتكب واقعة ذبح زوجته وطفله في 15 مايو، مبررًا جريمته "الجن في البيت أمرني".

وكشفت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 23 عامًا وشهرته "جزرة" ويعمل سائق "موتوسيكل" في شركة تسويق أونلاين.

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وعن تفاصيل الجريمة، قال المتهم إنه نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، فاستل سكينًا من المطبخ وذبحها وسدد إليها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها.

وأضاف المتهم أنه أراد التخلص من طفله "مالك" 3 سنوات، فصعد به للطابق الخامس من العقار وألقاه على الأرض حسبما "أمره الجن" - على حد قوله-.

وكان قسم شرطة 15 مايو ألقى القبض على المتهم وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

وصرَّحت النيابة بتشريح جثة المجني عليهما، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.