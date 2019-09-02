محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في كافة المجالات وحريصة على توضيح الحقائق للرأي العام من خلال وسائل الإعلام.
ووجه الرفاعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرود أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، رسالة للمواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الرفاعي إلى أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية، غير صحيح، مضيفا أن القوات المسلحة لم تصدر بيانا بهذا الشأن إلا بعد أن انتشرت الشائعات بشكل كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري يطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء "شائعات" مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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